Исследователи выяснили, сколько российской семье нужно денег для "нормальной жизни"

Исследователи выяснили, что средней российской семье необходимо 78 тыс. руб. в месяц, чтобы жить нормально.

Опрос провел холдинг "Ромир". Эксперты опросили жителей городов и сел во всех федеральных округах, задавая вопрос, во сколько обходится "нормальная жизнь" в их населенном пункте семье из трех человек.

Для 25% российских семей хватит от 45 до 60 тыс. руб. ежемесячно. 51% опрошенных ответили, что эта сумма должна быть от 60 до 120 тыс. Более 120 тыс. в месяц для "нормальной" жизни необходимо для 11% россиян, принявших участие в исследовании.

От 30 до 45 тыс. руб. хватит 10% семей, еще 2% готовы жить на сумму от 20 до 30 тыс. Менее 20 тыс. руб. в месяц хватит лишь для 1%, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, как сообщает Росстат, реальные зарплаты с начала года выросли на 0,4%. В номинальном выражении денежные доходы россиян в этот период составили 29,92 тыс. руб., увеличившись на 3,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Среднемесячная заработная плата в марте текущего года составила 45 тыс. руб., увеличившись на 5,2%.