Исследователи выяснили, сколько российской семье нужно денег для "нормальной жизни"

10 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Исследователи выяснили, сколько российской семье нужно денег для "нормальной жизни"

Исследователи выяснили, что средней российской семье необходимо 78 тыс. руб. в месяц, чтобы жить нормально.

Опрос провел холдинг "Ромир". Эксперты опросили жителей городов и сел во всех федеральных округах, задавая вопрос, во сколько обходится "нормальная жизнь" в их населенном пункте семье из трех человек.

Для 25% российских семей хватит от 45 до 60 тыс. руб. ежемесячно. 51% опрошенных ответили, что эта сумма должна быть от 60 до 120 тыс. Более 120 тыс. в месяц для "нормальной" жизни необходимо для 11% россиян, принявших участие в исследовании.

От 30 до 45 тыс. руб. хватит 10% семей, еще 2% готовы жить на сумму от 20 до 30 тыс. Менее 20 тыс. руб. в месяц хватит лишь для 1%, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, как сообщает Росстат, реальные зарплаты с начала года выросли на 0,4%. В номинальном выражении денежные доходы россиян в этот период составили 29,92 тыс. руб., увеличившись на 3,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Среднемесячная заработная плата в марте текущего года составила 45 тыс. руб., увеличившись на 5,2%.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Исследователи выяснили, сколько российской семье нужно денег для "нормальной жизни"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: семьи, доход,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети