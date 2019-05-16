10 Сентября 2020
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Общество В России
СладКо конвейер конфеты фабрика шоколад (2011) | Фото: Накануне.RU

Россияне бьют рекорд по потреблению сладостей

В прошлом году в среднем каждый житель России съел 25,2 кг кондитерских изделий.

Как сообщила Ассоциация предприятий кондитерской промышленности, это рекордный показатель.

Так, в 2017 году среднестатистический россиянин съел 24,5 кг сладостей. Исполнительный директор Ассоциации Вячеслав Лашманкин сообщил, что с 2010 года потребление кондитерских изделий в стране растет в среднем на 1–3% в год. По его мнению, эта тенденция связана с ростом интереса к сладостям и постоянным расширением ассортимента.

По словам экспертов, среди других причин "любви" россиян к сладостям - общее восстановление потребительского спроса, а также сезонный фактор: россияне традиционно активно покупают сладости на Новый год и 8 марта, сообщает РБК.

Напомним, около 14% российских мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела. "С 2011 года почти в два раза увеличились показатели заболеваемости ожирением взрослого населения от 18 лет и старше. Мы исходили из того, что в России около 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела", - цитирует ТАСС заместителя главы Роспотребнадзора Ирину Брагину.

В феврале этого года в Роспотребнадзоре рассказали, что рассматривают иностранный опыт борьбы с ожирением. Например, японский: в этой стране граждане должны проходить регулярные замеры, и если их талия превышает определенные показатели (90 см для мужчин и 80 см для женщин), то человека с наметившимся ожирением отправляют на консультации к диетологам или другим врачам, а работодателей штрафуют, поскольку они не следят за состоянием здоровья сотрудников.

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Россияне бьют рекорд по потреблению сладостей

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Теги: сладости, шоколад



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