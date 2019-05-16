Эксперты рассказали о тратах россиян на майские праздники

За майские праздники россияне потратили на путешествия более 1,6 млрд руб.

В исследовании, которое провели АТОЛ и "Платформа ОФД", были учтены траты на покупку билетов, туров и номеров в гостиницах через интернет платформы. Траты жителей страны на путешествия с 1 по 12 мая в среднем выросли на четверть, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Средний чек на отдых во время майских праздников составил 3,2 тыс. руб. Больше всего выросла стоимость авиабилетов - на 28%. Также вырос проезд на междугородних автобусах (16%).

А стоимость железнодорожных билетов снизилась на 6%, сообщает РБК.

Проведенное до майских праздников исследование показало, что россияне были готовы отправиться на отдых в Грецию, Тунис, Турцию, на Кипр. Порядка 800 тыс. человек выбрали отдых внутри России, речь идет, в первую очередь, об организованном отдыхе.

Лидером среди российских курортов стал Краснодарский край, следом идут Московская область, Крым, Санкт-Петербург и курорты Минеральных вод. Недельный тур по России стоит 20-40 тыс. руб. на человека. Лидером по низким ценам остается Крым, где средний чек на двух человек составляет 14 200 руб. без билетов.