Страны G7 призвали Порошенко передать власть Зеленскому

Представители стран G7 призвали действующего президента Украины Петра Порошенко передать власть новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому.

На встрече Порошенко с послами стран "Большой семерки" и Еврособза обсуждались осуществленные за время его президентства реформы и их результаты. "Послы G7 призвали к плавной передаче власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ", - говорится в Twitter французского председательства в объединении.

Пресс-служба Порошенко сообщила, что представители G7 отметили высокий уровень организации президентских выборов, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, уходящий президент Украины Петр Порошенко посоветовал своему преемнику Владимиру Зеленскому продолжать курс нынешней власти. Об этом он сказал на пресс-конференции по случаю десятилетия "Восточного партнерства" в Брюсселе.

Когда Порошенко спросили, какой совет он дал бы Зеленскому, то он сказал: "Просто следовать по пути Порошенко, и этого достаточно".

В то же время Зеленский считает, что говорить с Порошенко бесполезно, так как он на словах готов помогать, а на деле "держит две дули в карманах". Также новый президент обвинил окружение Порошенко в распространении лжи о себе и своих связях с Россией.