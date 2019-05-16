В Магаданской области задержан подозреваемый в убийстве ребенка

В Магаданской области поймали подозреваемого в убийстве 4-летней девочки.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, преступление было совершено 12 мая. Житель поселка Снежного совершил преступление на съемной квартире. В настоящее время устанавливаются мотивы убийства.

По данным следователей, подозреваемый приехал на Колыму на заработки. Ранее мужчина уже был судим за убийство.

Следствие ходатайствует об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.