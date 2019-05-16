10 Сентября 2020
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Экономика В бывшем СССР Украина
Игорь Коломойский (2014) | Фото:

Олигарх Коломойский вернулся на Украину

Украинский олигарх Игорь Коломойский вернулся на родину.

Бизнесмен и политик прилетел в аэропорт Днепра минувшей ночью. Лайнер группы "Приват" с ботовым номером UR-PRT совершил рейс из Тель-Авива. Коломойский заявил, что не знает, чем займется на Украине в первую очередь.

Олигарх покинул страну в июне 2017 года и с тех пор жил в Женеве. В сентябре прошлого года он переехал в Израиль. Месяц назад он заявил, что собирается вернуться на Украину после официального объявления результатов выборов и готов помогать победителю президентских выборов, сообщает Lenta.ru.

Ранее Коломойский назвал действующего президента Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом он сказал, комментируя решение Окружного административного суда Киева, который накануне признал незаконной национализацию "Приватбанка".

Напомним, в декабре 2016 года "Приватбанк" Коломойского был национализирован по решению украинского правительства. Коломойский назвал это решение "классическим рейдерством" и обвинил в этом Порошенко. Вчера суд принял решение по иску Коломойского, хотя решение еще не вступило в в силу, так как НБУ будет его обжаловать.

После решения суда Коломойского спросили, не означает ли принятое решение утраты влияния Порошенко на судебную власть.

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Олигарх Коломойский вернулся на Украину

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Теги: Игорь Коломойский, олигархи, Украина



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Развитие сюжета:

Ранее 17.05.2019 00:15 Мск Стало известно, зачем Коломойский вернулся на Украину

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