В Екатеринбурге ОМОН разогнал противников храма со стройки

Сотрудники ОМОНа оттесняют участников акции против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга.

По некоторым данным, сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ, сообщает RT.

Ранее сообщалось о том, что правоохранители арестовали 16 протестующих на срок от трех до десяти суток.

Напомним, протесты против строительства храма продолжаются третий день подряд после того, как на площадке был установлен забор. Власти и инициаторы стройки заявляют, что все процедуры соблюдены, и место возведения храма меняться не будет.