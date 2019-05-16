Козак: "Транснефть" готова возместить ущерб из-за "Дружбы"

Российская компания "Транснефть" готова возместить ущерб, который был причинен нефтяным компаниям из-за поставок "грязной" нефти по трубопроводу "Дружба".

Такое заявление сделал вице-премьер Дмитрий Козак. "Транснефть" занимает очень конструктивную позицию и, понятно, готова реальный ущерб, который причинен и нашим нефтяным компаниям, компенсировать", — отметил Козак, сообщает ТАСС.

По данным следствия, шестеро подозреваемых, среди которых генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай и ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, с августа 2018 по апрель 2019 года совершали многократные хищения нефти. Ущерб оценивается как минимум в 1 млн рублей.

Напомним, хлорорганические смеси в составе импортируемого из России топлива были обнаружены 19 апреля. Транзит ограничили Белоруссия, Польша и Чехия.

Ранее белорусское предприятие пожаловалось на ухудшение качества российского топлива, в частности на завышенное содержание хлорорганических соединений. Позже стало известно о планах "Белнефтехима" потребовать от "Транснефти" компенсацию за поставку топлива.