Эксперты раскритиковали "полную картину" катастрофы SSJ-100

В "полной картине" катастрофы лайнера Sukhoi Superjet 100, о которой ранее сообщили СМИ, есть несоответствия.

Как сообщают источники "Московского комсомольца", близкие к следствию, ряд участников расследования не отрицают ошибки в действиях экипажа, однако настаивают на том, что есть замечания и к технике. Как пишет издание, замалчивание причин трагедии может привести к новой катастрофе, так как пилоты могли допустить подобные ошибки в будущем, однако пожар обусловлен и конструктивными недостатками SSJ-100.

Напомним, ссылаясь на "близкий к расследованию источник", газета "Коммерсант" пишет: в нос самолета, на борту которого находились 78 человек, через 15 минут после вылета в Мурманск действительно ударила молния. На корпусе осталась хорошо заметная отметина от этого удара. Электроимпульс огромной мощности вывел из строя генераторы, грозовая защита самолета перевела электроснабжение на аккумуляторы.

Питание от аккумуляторов автоматически включает режим прямого управления полетом Direct Mode — такова специфика работы почти всех современных самолетов, говорят специалисты. Компьютер перестал корректировать возможные ошибочные действия экипажа.

Тем не менее, ситуация не была катастрофической – только нештатной. Порядок действий в такой ситуации подробно описан в многочисленных инструкциях, знакомых экипажу.