Протесты в Судане: Лондон рассчитывает восстановить контроль над Хартумом

ФАН проводит расследование вмешательства Запада во внутренние дела Судана. Журналистам стало известно, что к организации революции причастны западные НКО и дипломаты. Ранее издание уже рассматривало подробности влияния западных политтехнологов на внутренние процессы в Хартуме.

Арестованный за призывы к свержению правительства Судана пресс-секретарь «Суданской Ассоциации Профессионалов» (САП) Мохамед Наджи аль-Асам вышел на свободу 11 апреля, в день отставки Омара аль-Башира. Уже через два дня после освобождения он занял место в переговорной группе суданской оппозиции, а 18 апреля встретился с Ирфаном Сиддиком, послом Великобритании в Хартуме.

Ирфан Сиддик в своём Twitter отметил, что провёл «позитивную встречу» с Мохамедом Наджи аль-Самом из САП, в ходе которой обсудил необходимость перехода к гражданской власти в Судане.

Источники ФАН в Хартуме отмечают, что протестующие очень негативно относятся к переговорам с иностранными представителями, так как заключать договорённости во время переходного периода и фактического отсутствия власти никто не имеет права. Так, 25 апреля демонстранты окружили посольство Египта только из-за неподтверждённых слухов о желании египетского президента Абделя Фаттаха ас-Сиси отправить свою делегацию в Судан.

В состав переговорной группы суданской оппозиции также вошёл Хейдар ас-Сафи. Он предпринял этот шаг без одобрения оппозиционной «Республиканской партии Судана», где являлся секретарём по политическим вопросам. По данным источника ФАН, знакомого с ситуацией, Хейдар ас-Сафи мог стать креатурой Великобритании.

Кроме того, глава суданской партии Баас Али Ар-Рих Ас-Санхури и некий Айман Халид, также члены переговорной делегации, едва ли являются самостоятельными фигурами. Первый, также как и Мохамед Наджи аль-Асам, был арестован за призывы к свержению правительства Судана, а второй – неизвестен даже самим суданцам. Айман Халид представляется «тёмной лошадкой» в информационной повестке государства, никто не знает его возраста, взглядов и причин, по которым он имеет право представлять население Судана на каких-либо переговорах.

Очевидно, что основным бенефициаром протестов в Хартуме является Великобритания, несмотря на определённое вмешательство других западных стран. Напомним, Судан длительное время находился под контролем Британской империи. Сейчас Лондон пытается всеми силами восстановить былое влияние. Это крайне важно на фоне Brexit, несущего Туманному Альбиону экономические, политические и репутационные потери.