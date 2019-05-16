Противникам строительства храма в Екатеринбурге раздают чебуреки и пиццу

Протестующие против строительства храма святой Екатерины не планируют расходиться в ближайшее время, передает корреспондент Накануне.RU с места событий.

Обстановка у Театра драмы веселая. Собравшимся раздают чебуреки от местного частника и пиццу, которой они предложили угостить ОМОНовцев.

Участники протестной акции танцуют, поют, сидят на газонах. Народу по-прежнему очень много. Люди продолжают скандировать: "Скверу быть!" "Мы за сквер!". Время от времени в толпе начинается оживление: протестующие пытаются бросаться на забор и бросать через него бутылки.

Прозвучал взрыв. В толпе говорят, что возможно, взорвалась петарда. Пахнет порохом. Пострадавших нет.

Новых задержаний пока нет, однако ОМОН стоит уже в три ряда.

В полиции Екатеринбурга ситуацию с задержаниями пообещали прокомментировать позднее.