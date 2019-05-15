Для российской военной авиации закупят 76 самолетов Су-57

Президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи поручил полностью переоснастить три авиационных полка новейшими самолетами Су-57, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Он отметил, что эти машины обладают уникальными характеристиками и являются лучшими в мире.

"Мы вчера на полигоне с министром говорили на этот счет. Программой вооружений до 2027 года планируется закупить 16 таких самолетов. Проанализировали вчера ситуацию, министр доложил. Промышленность практически на 20% снизила стоимость летательных аппаратов и вооружения, – у нас появились возможности закупить гораздо больше боевых машин этого класса, этого, по сути, нового поколения. Договорились о том, что закупим за тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолетов", - заявил глава государства.

Президент также подчеркнул важность дальнейшего развития боевой авиации. Он отметил, что за счет эффективной модернизации следует активнее наращивать боевые возможности имеющихся военных самолетов и вертолетов, а уже имеющийся парк вертолетов армейской авиации необходимо максимально быстро дооборудовать современными бортовыми комплексами обороны с улучшенными характеристиками, оснастить новейшими средствами поражения увеличенной дальности.

Путин поручил поставить 100 модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ к 2028 г.