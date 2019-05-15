Противники храма в Екатеринбурге подписывают петицию Куйвашеву и обсуждают "отмену метро"

У Театра драмы начался сбор подписей против строительства храма святой Екатерины. Как передает корреспондент Накануне.RU, стихийный сбор стартовал в третий день стояний у ограждения. Тем временем петиция в интернете набрала более 50 тыс. сторонников.

В толпе при этом обсуждают угрозу мэрии, заявившей, что протесты могут лишить уральскую столицу надежды на еще одну линию метро. Напомним, ранее в администрации Екатеринбурга пригрозили, что город лишится второй линии метро из-за антихрамовых выступлений.

"Это, конечно, все ложь, будет еще линия, никуда не денутся, деньги надо на этом зарабатывать", - заявил один из подписантов обращения к Куйвашеву Кирилл.

"Это как в детстве, "вы плохо себя ведете - я вам сладкое не дам". У нас и так метро не близится, потому что мы проиграли "Экспо". Сквер и протесты тут никак не связаны", - сказал Артур и добавил, что сам он "ничего не ломает".

"У нас все шахты города Березовского работают на Москву, танкостроительный завод тоже работает на Москву. Я уже не говорю про УГМК, где Козицын является соучредителем, эти заводы были в 90-е захвачены "авторитетами". О чем тут говорить?" - присоединился к обсуждению еще один участник сбора подписей.

Напомним, протесты против строительства храма продолжаются третий день подряд после того, как на площадке был установлен забор. Региональные власти и инициаторы стройки заявляют, что все процедуры соблюдены, и место возведения храма меняться не будет. В Кремле не сочли нужным вмешиваться, там отметили, что подобные ситуации - это прерогатива местных властей.