Путин готов встретиться с Трампом на G20 в Японии

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом заявил, что считает ближайшей возможностью для встречи с американским президентом Дональдом Трампом саммит "двадцатки", который пройдет в июне в Осаке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Ближайшая возможность, я так понимаю, у нас будет встретиться с президентом Трампом в ходе "двадцатки" в Японии", - заявил глава государства.

Журналисты поинтересовались возможен ли двухсторонний саммит президентов РФ и США в Вене.

"Если американская сторона готова к продолжению контактов в таком, особом режиме – я уже много раз на этот счет высказывался, – мы открыты для этих переговоров в любом месте, в том числе и в Вене", - подчеркнул президент.