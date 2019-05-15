Противники строительства храма в Екатеринбурге провели акцию "Включи свет"

Сегодня в Екатеринбурге продолжается противостояние горожан за сквер на левом берегу Исети, здесь собралось гораздо больше протестующих, чем вчера, передает корреспондент Накануне.RU с места событий. В 21.30 проходит акция "Включи свет", на которой люди зажигают фонарики на своих телефонах и поднимают их в воздух.

Людей очень много - они заняли все пространство от драмтеатра до забора. Некоторые протестующие принесли с собой флаги - красные, с символикой СССР, а также российские флаги.

Настроение у собравшихся воинствующее, но веселое. Звучит музыка. Толпа скандирует: "Скверу быть!" "Мы за сквер!".

Отметим, что сегодня перекрыта уже вся часть набережной - вчера она была свободна и по ней шел основной поток протестующих. Там, где стоит забор, ведутся сварочные работы.

К активистам подходят священнослужители, проводят с жителями города разъяснительные работы, объясняют, почему здесь будет построен храм. В ответ собравшиеся предлагают построить храм в другом месте, сетуют на то, что из общественного пользования изымают сквер, говорят, что "ноги их не будет в новом храме".