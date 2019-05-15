10 Сентября 2020
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Роскосмос логотип (2013) | http://telesat-news.net

Бастрыкин сообщил о многомиллиардных хищениях в госкорпорации "Роскосмос"

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин во время Международного молодежного юридического форума сообщил о миллиардных хищения в госкорпорации "Роскосмос", передает корреспондент Накануне.RU

По его словам, расследованием хищений следователи занимаются уже пять лет и не видно "конца и края" этой работе.

"Там миллиарды воруются, миллиарды. Причем технология очень простая — сначала деньги переправляются (за границу), семья, а потом сам фигурант", - цитируют Бастрыкина РИА "Новости".

Отметим, что в пресс-службе Госкорпорации сообщили о помощи с расследованием хищений прошлых лет: "Роскосмос" сам инициирует расследования и передает материалы следственным органам.

Напомним, ранее сообщалось, что глава одного из НИИ "Роскосмоса" сбежал за границу, предположительно из опасений, что будут вскрыты хищения бюджетных средств.

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Бастрыкин сообщил о многомиллиардных хищениях в госкорпорации "Роскосмос"

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Теги: Александр Бастрыкин, Роскосмос, хищения



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