Роскомнадзор просит кабмин исключить некоторые из своих полномочий

Роскомнадзор направил в Правительство РФ предложения по исключению из своих полномочий ряда функций, рассказал Накануне.RU глава Роскомнадзора Александр Жаров в кулуарах Медиафорума ОНФ.

Ранее с предложением распространить регуляторную гильотину на Роскомнадзор выступил глава Минкомсвязи Константин Носков. Он заявил, что сфера деятельности Роскомнадзора сегодня чрезвычайно широка.

"Из закона "О связи" исчезло несколько понятий, которые прописаны в наших полномочиях. Эту информацию мы направили в Белый дом, и, думаю, они будут исключены из наших полномочий", - прокомментировал инициативу Жаров.

Вместе с тем он добавил, что к исключению полномочий, связанных в регулированием работы СМИ и сферы IT, нужно подходить осторожно.

"С одной стороны, СМИ и огромное количество компаний, обрабатывающих персональные данные, относятся к категории малого предпринимательства, с другой, они воздействуют на широкую аудиторию. Поэтому мы в нашей работе исповедуем профилактические принципы: общаемся со всеми СМИ и находим пути решения тогда, когда это не злонамеренные действия. Если начинать отсекать наши полномочия, то можно вместе с водой выплеснуть младенца. Информационно-телекоммуникационная отрасль - эта та отрасль, в которую входит значительное количество сфер экономики и жизнь человека. Учитывая количество рисков, надзор должен быть", - резюмировал Жаров.