Председатель питерского ЗакСа Макаров пообещал разобраться депутатом-дебоширом Резником по нормам закона

Председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров отреагировал на наркоскандал, разгоревшийся вокруг депутата Максима Резника, передает корреспондент Накануне.RU. Напомним, жители северной столицы выразили недоверие оскандалившемуся парламентарию в связи с подозрениями о его наркотической зависимости.

Сегодня во время пресс-конференции Вячеслав Макаров сообщил, что в ЗакС разберутся с поступившей информацией. "Законодательное собрание будет разбираться.Разберемся. Все будет в соответствии с законом", - сообщил спикер питерского парламента.

Напомним,наркоскандал с Максимом Резником разразился после первомайского шествия. Парламентарий вел себя подозрительно на мероприятии, очевидцы предположили, что виной всему - наркотическое опьянение. Предположения петербуржцев подтвердились, после того как соседи Резника передали в СМИ несколько видеозаписей, где парламентарий курит марихуану и гашиш.

Позже депутата застали в магазине для травокуров в Праге. Депутат вместе с супругой приобрели прибор для курения марихуаны и наркотик, а затем раскурились, видимо, накупленным на ближайшей скамейке.

Кроме того, в пробах, снятых с куртки Резника, эксперты также обнаружили следы наркотика. Сообщается, что, скорей всего, количества наркотического вещества хватит, чтобы завести административное дело.

Примечательно, что по возвращению из Праги депутат еле держался на ногах и с трудом отвечал на вопросы журналистов, встречавших его в аэропорту. А в ответ на замечание о курении травки предложил всем вместе «покурить на балконе».

Несколькими днями позже его супруга заявила о «сердечном приступе» депутата питерского ЗакСа на фоне «нападок из-за марихуаны». Однако, почему-то вместо врачей скорой помощи журналисты встретили выходящего от Резника известного врача-нарколога.

Ранее в СМИ сообщали о предварительном слушании дела по иску о защите чести и достоинства бизнесмена Глущенко к депутату Резнику, но парламентарий на него не явился.