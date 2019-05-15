10 Сентября 2020
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Политика Санкт-Петербург
спикер питерского заксо макаров (2019) | Фото:nedelya.ru

Председатель питерского ЗакСа Макаров пообещал разобраться депутатом-дебоширом Резником по нормам закона

Председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров отреагировал на наркоскандал, разгоревшийся вокруг депутата Максима Резника, передает корреспондент Накануне.RU. Напомним, жители северной столицы выразили недоверие оскандалившемуся парламентарию в связи с подозрениями о его наркотической зависимости.

Сегодня во время пресс-конференции Вячеслав Макаров сообщил, что в ЗакС разберутся с поступившей информацией. "Законодательное собрание будет разбираться.Разберемся. Все будет в соответствии с законом", - сообщил спикер питерского парламента.

Напомним,наркоскандал с Максимом Резником разразился после первомайского шествия. Парламентарий вел себя подозрительно на мероприятии, очевидцы предположили, что виной всему - наркотическое опьянение. Предположения петербуржцев подтвердились, после того как соседи Резника передали в СМИ несколько видеозаписей, где парламентарий курит марихуану и гашиш.

петербург, депутат резник, оппозиция, гашиш(2019)|Фото:Невские новости

Позже депутата застали в магазине для травокуров в Праге. Депутат вместе с супругой приобрели прибор для курения марихуаны и наркотик, а затем раскурились, видимо, накупленным на ближайшей скамейке.

Кроме того, в пробах, снятых с куртки Резника, эксперты также обнаружили следы наркотика. Сообщается, что, скорей всего, количества наркотического вещества хватит, чтобы завести административное дело.

Примечательно, что по возвращению из Праги депутат еле держался на ногах и с трудом отвечал на вопросы журналистов, встречавших его в аэропорту. А в ответ на замечание о курении травки предложил всем вместе «покурить на балконе».

Несколькими днями позже его супруга заявила о «сердечном приступе» депутата питерского ЗакСа на фоне «нападок из-за марихуаны». Однако, почему-то вместо врачей скорой помощи журналисты встретили выходящего от Резника известного врача-нарколога.

Ранее в СМИ сообщали о предварительном слушании дела по иску о защите чести и достоинства бизнесмена Глущенко к депутату Резнику, но парламентарий на него не явился.

документ, скан, резник, суд(2019)|Фото:скан

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Председатель питерского ЗакСа Макаров пообещал разобраться депутатом-дебоширом Резником по нормам закона

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Теги: депутат резник, спикер макаров, питерский заксо, наркотическая зависимость



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