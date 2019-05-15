10 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Рада будет голосовать за семь проектов по дате инаугурации Зеленского

Регламентный комитет Верховной рады рассмотрел семь проектов постановлений относительно даты инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и рекомендовал голосовать по каждой из них.
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Если будет принят один из вариантов, то инаугурация состоится с 17 по 28 мая. Если ни один из вариантов не наберет большинства в 226 голосов, то дату инаугурации назначит спикер парламента Андрей Парубий. И он может назначить любую дату до 2 июня.

При этом вопрос о дате инаугурации будет рассматриваться 16 мая не первым. Это значит, что процесс может затянуться еще на несколько дней, и, вероятнее всего, инаугурация состоится 26 или 28 мая.

Вчера Зеленский назвал депутатов "мелкими жуликами" за затягивание вопроса.

Как сообщало Накануне.RU, Рада намеренно оттягивает инаугурацию, опасаясь своего роспуска. Зеленский же не хочет раскрывать свои планы по парламенту до вступления в должность.

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Рада будет голосовать за семь проектов по дате инаугурации Зеленского

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, инаугурация



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