Дебоширом на рейсе Новосибирск-Москва оказался сантехник из Челябинска

Стало известно, кто устроил дебош на рейсе Новосибирск-Москва. Как выяснилось, это был 36-летний сантехник из Челябинской области.

По данным Mash, гражданин со множеством отсидок был пьян. Он попытался устроить драку в лайнере и матерился. По данным СМИ, дебошир работает сантехником. КП пишет, что конфликт начался с попыток южноуральца покурить.

В Западно-Сибирском СУТ сообщили Накануне.RU, что инцидент произошел 14 мая утром. Члены экипажа пытались пресечь действия подозреваемого, но, не реагируя на их замечания, пассажир нанес удары командиру воздушного судна, второму пилоту и бортпроводнику.

Возбуждено уголовное дело.