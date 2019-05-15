10 Сентября 2020
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дебошир, рейс новосибирск-москва описание (2019) | Фото: скр

Дебоширом на рейсе Новосибирск-Москва оказался сантехник из Челябинска

Стало известно, кто устроил дебош на рейсе Новосибирск-Москва. Как выяснилось, это был 36-летний сантехник из Челябинской области.

По данным Mash, гражданин со множеством отсидок был пьян. Он попытался устроить драку в лайнере и матерился. По данным СМИ, дебошир работает сантехником. КП пишет, что конфликт начался с попыток южноуральца покурить.

В Западно-Сибирском СУТ сообщили Накануне.RU, что инцидент произошел 14 мая утром. Члены экипажа пытались пресечь действия подозреваемого, но, не реагируя на их замечания, пассажир нанес удары командиру воздушного судна, второму пилоту и бортпроводнику.

дебошир, рейс новосибирск-москва описание(2019)|Фото: скр

Возбуждено уголовное дело.

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Дебоширом на рейсе Новосибирск-Москва оказался сантехник из Челябинска

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Теги: дебош, сантехник



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