Шумков опубликовал декларацию о доходах: он зарабатывает около 140 тысяч рублей в месяц

Стало известно сколько получает врио губернатора Курганской области - его зарплата составляет около 140 тыс. руб. в месяц.

За 2018 год чиновник заработал 12 млн 300 тыс. руб., однако здесь стоит учитывать размер его заработной платы на прежнем месте работы - на должности замгубернатора Тюменской области.

Работая в Кургане с октября по декабрь прошлого года Шумков получил всего около 400 тыс. руб. Остальные деньги - это тюменская зарплата.