10 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
вырезка из газеты, проверка украинизации (2017) | Фото: Накануне.RU

Порошенко напоследок подписал закон о беспощадной украинизации

Уходящий украинский президент Петр Порошенко подписал закон "О функционировании украинской мовы как государственной", которым запускается жесточайшая украинизация. Закон был принят Радой 25 апреля.
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После принятия в первом чтении Накануне.RU писало о нормах этого закона. Так, он предполагает насильственное навязывание мовы во всех сферах жизни, кроме личного общения и религиозных служб. Но и в общении любое должностное лицо, включая слесаря ЖЭКа, должно общаться с клиентом только на мове и только по его просьбе может перейти на русский язык.

Украинизация касается всех СМИ, которые "в нагрузку" обязаны вести версии своих сайтов на мове и выпускать на мове такой же печатный тираж, как и на русском языке. В сфере образования русский язык в течение нескольких лет будет полностью запрещен.

Любопытно, что использование собственных имен разрешается только в той транслитерирации, как они звучат на мове. То есть по-русски нужно будет писать: Кыив, Харкив, Львив, Запорижжя, Донэцьк, Володымыр, Евгэн, Пэтро.

Следить за исполнением закона будет уполномоченный по защите мовы. За нарушения закона предусмотрена административная и уголовная ответственность. Попытки ввести двуязычие приравниваются к попытке свержения конституционного строя с наказанием до 10 лет тюрьмы.

Как сообщало Накануне.RU, новоизбранный президент Владимир Зеленский после принятия закона заявил, что по украинизации не будет "никаких компромиссов".

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Порошенко напоследок подписал закон о беспощадной украинизации

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Теги: Украина, Петр Порошенко, украинизация, мова



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