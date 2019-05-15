К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске построят набережную и проведут реконструкцию площади Революции

Проект новой набережной у реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС проходит государственную экспертизу. Работы планируется завершить в мае 2020 года. Кроме того, уже в этом году начнется реконструкция площади Революции. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Как рассказала первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова, все программы по благоустройству и развитию города утверждены врио губернатора Алексеем Текслером и подтверждены финансированием. Так, на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" город в этом году получит 431 млн руб. На эти средства отремонтируют 125 дворов и благоустроят 11 общественных пространств. На программу "Реальные дела" выделено 295 млн руб.

Кроме того, в рамках отдельной программы приведут в порядок 20 общественных знаковых мест города. На эти цели выделено 265 млн руб. Так, начнется реконструкция площади Революции – будет заменено гранитное покрытие трибун. Ждет обновление сквер у театра Драмы, Алое поле, Бульвар Славы, Площадь Ярославского.

6 млрд направят на развитие улично-дорожной сети. Это строительство развязок, ремонт дорог, установка освещения, новых светофоров и дорожных знаков.

Кроме того, в этом году должно начаться строительство набережной у реки Миасс. Сейчас проект проходит государственную экспертизу.

"В ближайшее время мы рассчитываем получить положительное заключение. Работы рассчитаны на два года и будут завершены в мае 2020 года", - сообщил и.о. заместителя главы города по градостроительству Сергей Репринцев.

Вдоль оживленных дорог установят шумозащитные экраны, а путепроводы и развязки оснастят креативным освещением. Это должно украсить город.

Также заменят порядка 300 остановочных комплексов на гостевых маршрутах В настоящий момент идет поиск поставщика.