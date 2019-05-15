Никита Михалков не планирует устраивать пожар в старинной карельской деревне

Никита Михалков не планирует снимать сцену с пожаром для своего нового фильма "Огонь" в старинной карельской деревне Кинерма, передает со ссылкой на представителя студии "ТРИТЭ" "Интерфакс". Ранее в СМИ появились сообщения о том, что ради красивого кадра съемочная группа собирается устроить рядом с деревней постановочный пожар в летний период.

"Мы нормальные, адекватные люди, нам в голову не может прийти что-то сжигать в деревне, где деревянные дома - и неважно, является ли эта деревня культурным наследием или не является - это место, где живут люди, окруженное лесом. О каком пожаре там может идти речь?!", - говорит представитель студии.

По словам Гуревича, в Кинерме съемочная группа поставит сцену деревенской свадьбы. По сценарию, гостей придется эвакуировать пожарным, но эффект пожара будет достигаться с помощью безопасных средств вроде дымовых шашек.