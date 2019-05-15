"Гастролёры" из Екатеринбурга, укравшие в Перми телефонов на 2 миллиона, получили по несколько лет колонии

В Перми вынесли приговор двум жителям Екатеринбурга, которые обокрали магазины сотовых телефонов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

Напомним, преступления совершены в ноябре 2017 г. Злоумышленники пробрались в магазин на улице маршала Рыбалко и украли сотовые телефоны. Общая сумма ущерба – 2 млн руб. Арестовали 19- и 23-летних жителей Екатеринбурга в мае этого года. Они на контакт со следствием не пошли, однако полицейские смогли доказать их причастность к четырем преступлениям. По мнению сыщиков, в столицу Прикамья злоумышленники приезжали накануне совершения преступлений, снимали жилье и тщательно готовились. Преступники выбирали супермаркеты цифровой техники и салоны сотовой связи, все кражи совершали ночью.

Согласно приговору суда, младший из налётчиков получил три, старший – четыре года колонии общего режима.