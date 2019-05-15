Екатеринбургу пригрозили, что город лишится второй линии метро из-за протестов

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам внутренней и информационной политики Екатерина Кузёмка, комментируя на официальном портале муниципалитета конфликт между сторонниками и противниками строительства храма cвятой Екатерины, заявила, что усилия всех властей в регионе направлены на рост и всестороннее развитие Екатеринбурга.

"Мы боремся за получение средств на вторую линию метро, которая так важна для горожан, - подчеркнула она. - Прорабатывается программа по обеспечению уральской столицы школами, мы приступаем к их строительству. Разрабатывается программа по озеленению города. Сегодня из-за конфликта вокруг строительства храма, в первую очередь страдает репутация самого Екатеринбурга".

По ее словам, с федерального и международного уровня Екатеринбург смотрится как протестный город. Кузёмка также отметила, что под угрозой перспективы развития города: Екатеринбург рискует остаться без второй ветки метро, без крупных международных мероприятий.

Тем временем ряд СМИ пытаются, как говорится, вырвать из контекста слова чиновницы, подавая их как обвинение участников конфликта вокруг строительства храма в подрыве репутации Екатеринбурга.

"Но я ещё раз хочу подчеркнуть, что все эти сносы заборов, сбрасывание их в реку, провокации силовиков – деструктивные действия. Репутацию города действительно надо беречь, потому что у Екатеринбурга есть большие проекты, реализация которых зависит, в том числе, от того, каким предстаёт областной центр в глазах потенциальных инвесторов", - сказала Накануне.RU вице-мэр.

Отметим, что на встрече губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы Екатеринбурга Александра Высокинского со сторонниками и противниками строительства храма были обсуждены доводы и аргументы всех сторон, а также озвучено компромиссное решение. В частности, Высокинский предложил компромиссное решение - построить в центре города "Парк Согласия".