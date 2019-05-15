10 Сентября 2020
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спикер питерского заксо макаров (2019) | Фото:nedelya.ru

Заксобрание Петербурга разберется в наркоскандале с депутатом Резником

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров (на фото) заявил, что в парламенте планируют разобраться в ситуации вокруг депутата Максима Резника.
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Напомним, в начале мая Резник стал фигурантом скандала, связанного с возможным употреблением наркотиков. Сегодня председатель ЗакСа сообщил, что с этой ситуацией будут разбираться.

"Разберемся. Все будет в соответствии с законом", - цитирует Вячеслава Макарова Infox.ru.

Ранее Макаров предпочитал произошедшее не комментировать. СМИ не исключали, что его молчание в наркоскандале с Резником может привести к новым расследованиям.

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Заксобрание Петербурга разберется в наркоскандале с депутатом Резником

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Теги: Резник, Макаров, Петербург



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