Заксобрание Петербурга разберется в наркоскандале с депутатом Резником

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров (на фото) заявил, что в парламенте планируют разобраться в ситуации вокруг депутата Максима Резника.

Напомним, в начале мая Резник стал фигурантом скандала, связанного с возможным употреблением наркотиков. Сегодня председатель ЗакСа сообщил, что с этой ситуацией будут разбираться.

"Разберемся. Все будет в соответствии с законом", - цитирует Вячеслава Макарова Infox.ru.

Ранее Макаров предпочитал произошедшее не комментировать. СМИ не исключали, что его молчание в наркоскандале с Резником может привести к новым расследованиям.