Родственники погибшего в пожаре SSJ-100 хотят привлечь к уголовной ответственности сотрудников Шереметьево

Родственники одного из погибших во время пожара на борту SSJ-100 в Шереметьево собираются добиваться возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников аэропорта. Они считают, что службы воздушной гавани не создали необходимых для спасения аварийного борта условий. Представитель потерпевшей стороны, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заметил, что гражданский иск его подопечные подавать не хотят и будут добиваться именно уголовного преследования. Об этом юрист рассказал в пресс-центре ИА "НСН".

Стоит отметить, что и авиационные эксперты, и специалисты по ЧС отмечают необходимость пересмотра нормативов прибытия пожарных и спасательных служб к ВПП в случае нештатной посадки самолета. Речь идет даже о тех случаях, когда на борту садящегося самолета нет катастрофических неисправностей.

Напомним, в случае с бортом "Аэрофлота", сгоревшим в столичном аэропорту 5 мая, экипаж подал сигнал Pan Pan, который значит, что угрозы жизни и здоровью на борту нет и при посадке не должно возникнуть. В случае, если бы был подан сигнал бедствия May Day, самолет встречали бы большими силами спасателей.

В результате пожара на борту SSJ-100 погиб 41 человек. Всего в самолете было 78 человек. Оба пилота спаслись.