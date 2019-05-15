В Челябинске театр оперы и балета обязали внести изменения в контракт на благоустройство территории

В Челябинске УФАС предписало внести изменения в контракт на благоустройство территории около театра оперы и балета имени Глинки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа, начальная цена контракта составляет 12,3 млн рублей. Аукцион проводился для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Победителем стало ООО "ОблДорСтрой", которое готово выполнить работы за 9,3 млн руб.

УФАС предписало заказчику внести изменения в проект контракта при направлении его победителю закупки. В частности, установить ответственность подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных контрактом обязательств.