Внушительные силы полиции стянуты в центр Екатеринбурга

Правоохранители готовятся к третьему вечеру несанкционированных акций протеста в Екатеринбурге. В центр города стянуты серьезные силы полиции и Росгвардии.

Судя по количеству автобусов и автозаков, возможно, начнутся массовые задержания, тем более, что их неофициально поощрил Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "несанкционированные собрания, да еще с действиями, которые идут вразрез с действующими законами - это не то, что можно одобрять".

"Конечно это то, что делает необходимым определенную работу правоохранительных органов", - добавил он.

В сквере у Драмтеатра, между тем, вовсю строится новый забор. С утра рабочие еще только начали вбивать сваи, а к вечеру - возводят полотно высотой два метра.

Горожане продолжают прибывать к скверу, сейчас там около 100 человек разного возраста.

Полиция, администрация города и области неоднократно призывали горожан не выходить из правового поля, согласовывать мероприятия и не участвовать в несанкционированных акциях, поскольку это нарушение закона и влечет за собой ответственность.