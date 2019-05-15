В ДНР задержан за взятку глава антимонопольной службы

В ДНР при получении взятки задержаны руководитель Республиканской антимонопольной службы и начальник ее юридического сектора. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

По данным правоохранителей, начальник юридического сектора получил 100 тысяч рублей от учредителя одного из предприятий за лоббирование интересов своего предприятия при реализации продукции.

Возбужденно уголовное дело по ст. 343 УК ДНР (получение взятки) с наказанием до 12 лет.