Netflix представил трейлер пятого сезона "Черного зеркала"

Netflix представил трейлер пятого сезона популярного сериала "Черное зеркало". Как и обычно, сезон будет состоять из трех новелл, не связанных друг с другом сюжетно. Связывает все серии проекта только одно – технологии и их значение в нашей жизни.

Премьера состоится 5 июня. В ролях появляется все больше звезд. В пятом сезоне замечены Майли Сайрус, Эндрю Скотт, Энтони Маки, Тофер Грейс, Дэймон Идрис и другие.

Изначально планировалось, что пятый сезон выйдет в декабре 2018 года, но премьеру передвинули.