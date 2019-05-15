В Воронежской области детсадовец нашел в своем шкафчике крысиный яд и съел его
В Воронежской области 4-летний мальчик отравился в детском саду крысиным ядом.
Инцидент произошел в Верхнехавском детском саду №1 в апреле. По данным прокуратуры, ребенок в раздевалке нашел в своем шкафчике родентицидное средство для уничтожения мышей и попробовал его на вкус.
После этого мальчику стало плохо, его доставили в больницу, сообщает РИА Воронеж.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Ранее в Челябинской области детсадовец, находясь на прогулке, съел плоды ядовитого растения - бешеный огурец. После этого ребенка поместили в реанимационное отделение.
Как установили следователи, заведующая детского сада допустила высадку ядовитого растения на территории учреждения.