В Воронежской области детсадовец нашел в своем шкафчике крысиный яд и съел его

В Воронежской области 4-летний мальчик отравился в детском саду крысиным ядом.

Инцидент произошел в Верхнехавском детском саду №1 в апреле. По данным прокуратуры, ребенок в раздевалке нашел в своем шкафчике родентицидное средство для уничтожения мышей и попробовал его на вкус.

После этого мальчику стало плохо, его доставили в больницу, сообщает РИА Воронеж.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Ранее в Челябинской области детсадовец, находясь на прогулке, съел плоды ядовитого растения - бешеный огурец. После этого ребенка поместили в реанимационное отделение.

Как установили следователи, заведующая детского сада допустила высадку ядовитого растения на территории учреждения.