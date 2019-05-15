"Урал" во второй раз в своей истории вышел в финал Кубка России

Футбольный клуб "Урал" во второй раз в своей истории вышел в финал Кубка России. В ответной полуфинальной встрече екатеринбургская команда сыграла вничью с тульским "Арсеналом", передает корреспондент Накануне.RU.

Игра получилась весьма яркой на события: уже на 1-й минуте лидер "Урала" Эрик Бикфалви открыл счет. Ближе к середине первого тайма главный арбитр Сергей Карасев неожиданно отправился смотреть повтор (в Кубке России используется система VAR, - прим.) и после этого назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой их защитника Максима Беляева, показав последнему еще и желтую карточку.

К мячу подошел Отман Эль Кабир и пробил в угол, голкипер "Арсенала" перевел снаряд в штангу, но успевший на добивание голландец все-таки забил. Несколько минут спустя Карасев вновь воспользовался VAR и удалил Эрика Бикфалви: арбитр посчитал, что игрок умышленно наступил на соперника, хотя даже по многочисленным повторам так не показалось. Тем не менее, атакующий полузащитник "Урала" получил красную карточку и теперь пропустит финал.

Во втором тайме "Арсенал" отыграл два гола: сначала защитник уральцев Вараздат Ароян срезал мяч в свои ворота, а затем хавбек хозяев Резиуан Мирзов сравнял счет. Однако больше команда из Тулы забить не смогла.

Напомним, первая игра 1/2 финала между этими командами состоялась в апреле в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Финальная встреча пройдет 22 мая на стадионе "Самара-Арена". Соперником уральцев будет победитель пары "Ростов" - "Локомотив", которые играют между собой в эти минуты.

В первый раз в своей истории "Урал" выходил в финал Кубка России в 2017 году. В решающем матче, который состоялся в Сочи, екатеринбургская команда уступила московскому "Локомотиву".