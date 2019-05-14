В СФ 22 мая рассмотрят вопрос о лишении Арашукова мандата

Комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить мандата Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.

Основанием для этого стало непредставление в срок декларации о доходах и имуществе за 2018 год.

Вице-спикер СФ Юрий Воробьев отметил, что нахождение Арашукова в СИЗО не является причиной, по которой он не смог подать декларацию о доходах до 1 апреля.

Вопрос о лишении мандата включен в повестку на 22 мая, сообщает "Интерфакс".

Напомним, сенатора задержали 30 января во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале. Он был отправлен под стражу.

Ранее Басманный суд Москвы временно отстранил Рауфа Арашукова от должности. Сообщалось, что он будет ежемесячно получать пособие в размере прожиточного минимума. В марте стало известно, что сентора отправят на психиатрическую экспертизу.