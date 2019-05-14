Оператор подсчета смс на голосовании шоу "Голос. Дети" заявил об отсутствии "подтасовок"

После скандала с финалом шоу "Голос. Дети" "Первый канал", как известно, начал проверку. К аудиту голосования была привлечена компания Group-IB. Выводы расследования аудитор обещал опубликовать по завершению работы, а пока свое внутреннее расследование провел партнер "Первого канала" – питерская компания "СМС сервисы", которая была оператором подсчета голосов зрителей в финале, пишет "Комсомольская правда".

Отчет компании гласит, что во время голосования не наблюдалось DDoS или других атак. Каждый номер, с которого отправляли смс-ки, был зафиксирован. В итоге оператор пришел к выводу, что "накруток" не было.

Ранее неназванный эксперт, знакомый с ходом расследования Group-IB, рассказал Ленте.Ру, что было зафиксировано "аномальное" голосование в нескольких регионах страны, в том числе в Москве и Подмосковье. Если выводы оператора и аудитора, нанятого "Первым каналом", будут разными, то вопросов станет еще больше.

Вопросы у зрителей вызвала победа в финале шоу 11-летней дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой. Впрочем, есть версия, что девочка победила не из-за накруток, а благодаря активному лобби своих родителей. В частности, призыв голосовать за Микеллу был размещен в Instagram-аккаунтах многих российских звезд, имеющих приличную аудиторию фанатов.