Оператор подсчета смс на голосовании шоу "Голос. Дети" заявил об отсутствии "подтасовок"

14 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доренко - лицо эпохи? Мнение Максима Шевченко

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Оператор подсчета смс на голосовании шоу "Голос. Дети" заявил об отсутствии "подтасовок"

После скандала с финалом шоу "Голос. Дети" "Первый канал", как известно, начал проверку. К аудиту голосования была привлечена компания Group-IB. Выводы расследования аудитор обещал опубликовать по завершению работы, а пока свое внутреннее расследование провел партнер "Первого канала" – питерская компания "СМС сервисы", которая была оператором подсчета голосов зрителей в финале, пишет "Комсомольская правда".
Читайте также:

Отчет компании гласит, что во время голосования не наблюдалось DDoS или других атак. Каждый номер, с которого отправляли смс-ки, был зафиксирован. В итоге оператор пришел к выводу, что "накруток" не было.

Ранее неназванный эксперт, знакомый с ходом расследования Group-IB, рассказал Ленте.Ру, что было зафиксировано "аномальное" голосование в нескольких регионах страны, в том числе в Москве и Подмосковье. Если выводы оператора и аудитора, нанятого "Первым каналом", будут разными, то вопросов станет еще больше.

Вопросы у зрителей вызвала победа в финале шоу 11-летней дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой. Впрочем, есть версия, что девочка победила не из-за накруток, а благодаря активному лобби своих родителей. В частности, призыв голосовать за Микеллу был размещен в Instagram-аккаунтах многих российских звезд, имеющих приличную аудиторию фанатов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Оператор подсчета смс на голосовании шоу "Голос. Дети" заявил об отсутствии "подтасовок"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: голос. дети, шоу, голосование, подсчет голосов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.05.2019 11:23 Мск СМИ: названы регионы, "аномально" голосовавшие в финале шоу "Голос. Дети"
Ранее 29.04.2019 10:48 Мск Первый канал привлек партнера Интерпола к проверке итогов шоу "Голос. Дети"
Ранее 29.04.2019 08:15 Мск "Всё встанет на свои места". "Уральские пельмени" выступили против результатов шоу "Голос.Дети"
Ранее 28.04.2019 10:25 Мск "Всей семьей слали смс". Пугачева сводила в ресторан на Рублевке детей, за которых болела в шоу "Голос"
Ранее 28.04.2019 09:03 Мск Первый канал расследует результаты финала шоу "Голос.Дети", на котором "странным образом" победила дочь Алсу

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 601

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети