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Защитник "Урала" Михаил Меркулов вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам Евро-2020

Защитник екатеринбургского "Урала" Михаил Меркулов вошел в расширенный список футболистов сборной России, вызванных для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).
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Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, всего в списке на данный момент значится 37 игроков. Это вратари Александр Беленов ("Уфа"), Маринато Гилерме ("Локомотив"), Сослан Джанаев ("Медзь" Польша), Андрей Лунев ("Зенит"), Сергей Песьяков ("Ростов"), Антон Шунин ("Динамо М") и защитники Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия ("Спартак М"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Вячеслав Караваев ("Витесс" Голландия), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир" Турция), Михаил Меркулов ("Урал"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий (оба - "Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Егор Сорокин ("Рубин"), Марио Фернандес (ЦСКА) и Евгений Чернов ("Ростов").

Также в национальную команду вызваны полузащитники Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба - "Арсенал"), Дмитрий Баринов, Алексей и Антон Миранчуки (все - "Локомотив"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако" Франция), Роман Зобнин ("Спартак М"), Алексей Ионов ("Ростов"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Алексей Сутормин ("Оренбург"), Антон Швец ("Ахмат") и нападающие Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав" Чехия), Федор Смолов ("Локомотив"), Федор Чалов (ЦСКА).

Как уточнили в РФС, окончательный список будет опубликован на следующей неделе. Подготовку к отборочным матчам Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова начнут 30 мая на базе в Новогорске.

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Защитник "Урала" Михаил Меркулов вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам Евро-2020

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Теги: Меркулов, сборная, Евро-2020



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