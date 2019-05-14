Заманивал детей в гараж. В Кургане маньяк-педофил ждет суда в СИЗО

48-летний педофил из Кургана ждет в СИЗО начала судебного разбирательства.

Летом прошлого и позапрошлого годов он заманивал в свой гараж детей и совершал в их отношении действия сексуального характера, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Всего маньяк обвиняется в совершении восьми преступлений.

"О произошедшем дети рассказали своим родителем, которые впоследствии обратились в правоохранительные органы", - добавили в СК.