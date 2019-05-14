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Общество За рубежом

Disney создал мультик про Винни-Пуха в подарок новорожденному сыну принца Гарри

Главный художник Disney Ким Раймонд сам вручную нарисовал 25-секундный ролик про Винни-Пуха, который отправляется из Стоакрового леса в Виндзорский замок, чтобы вручить свой подарок для новорожденного Арчи Харрисона Маунтбаттен-Виндзора. В конце можно видеть принца Гарри (34) и его жену Меган Маркл (37), которые с подарком-книжкой сидят вместе с Винни-Пухом у кроватки первенца. Известно, что Меган является большой поклонницей Винни-Пуха, так что это еще и реверанс в ее сторону.

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Седьмой в очереди на британский престол, Арчи Харрисон родился 6 мая. Он стал восьмым правнуком королевы Великобритании и четвертым внуком наследника престола – принца Уэльского. Впрочем, судя по отсутствию у мальчика титула в официальных релизах, он не будет ни герцогом, ни принцем.

Персональный мультик от Disney – далеко не рядовой подарок на рождение. Впрочем, таких сюрпризов не должно быть много – перед рождением ребенка Меган и Гарри попросили не дарить им ничего для первенца, а если есть деньги – перевести их на счет одной из благотворительных организаций, которым они покровительствуют.

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Disney создал мультик про Винни-Пуха в подарок новорожденному сыну принца Гарри

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Теги: disney, меган маркл, принц гарри, арчи харрисон, мультик, винни-пух, британская королевская семья



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