Ямальского оленевода не стали наказывать за "несанкционированный митинг в тундре"

В Ямальском районном суде рассмотрели дело оленевода-оппозиционера Ейко Сэротэтто, которому вменяли организацию "незаконного митинга" – встречи оленеводов в тундре, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, полицейские вызвали Сэротэтто "на разговор" после того, как в тундре прошёл "несанкционированный митинг" – оленеводы встретились в тундре, по месту прописки, чтобы обсудить текущие проблемы. После начала преследования активист решил на этот раз соблюсти формальности законодательства и перед второй и третьей встречами обратился с заявкой на проведение публичного мероприятия на имя губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, а также главы района. Предполагалось участие 15 человек, 800 голов оленей, а также 8 оленегонных собак. Собрания прошли 18 и 19 апреля в 10-15 км от поселка Панаевск в снегах тундры. Власти Ямальского района заявили, что в установленном законом порядке не получали каких-либо уведомлений, на что Сэротэтто ответил, что после обращений в аппарат губернатора ему пришло уведомление. В документе говорится, что информация передана властям муниципалитета.

После первого сбора на оленевода-оппозиционера, которому близки коммунистические идеи, завели "административку". Сегодня состоялся суд.

"Меня оправдали", - рассказал Накануне.RU Сэротэтто.