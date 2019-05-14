При пожаре на воронежском тепловозоремонтном заводе огонь повредил оборудование

В Воронеже произошло возгорание в дизельном цехе тепловозоремонтного завода

Сообщение по пожаре на улице Свердлова, 5 поступило в 0:48, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону. В 01.25 пожар был ликвидирован.

Огонь повредил оборудование на площади 50 кв. м. По данным МЧС, пострадавших нет. Местные СМИ, в свою очередь, пишут, что два человека доставлены в больницу с рваными ранами.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в производственном цехе в Екатеринбурге. Площадь возгорания составила 100 кв.м. Были повреждены внутренняя отделка и оборудование цеха, а также готовая продукция.