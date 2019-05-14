В Чите кондуктор подкинул в салон троллейбуса "бомбу", чтобы не выходить на работу

В Чите передано в суд уголовное дело кондуктора троллейбуса. Он обвиняется в изготовлении муляжа взрывного устройства.

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Как сообщили Накануне.RU в УМВД России по Забайкальскому краю, в ноябре прошлого года на конечной остановке общественного транспорта в салоне троллейбуса была найдена подозрительная коробка. Прибывшие на место силовики быстро установили, что она не представляет опасности.

Под подозрение попал кондуктор 1985 года рождения. Против него возбудили дело по части 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Как показало расследование, сотрудник не захотел выходить на маршрут и решил сорвать свой рабочий день: для этого он изготовил муляж бомбы и оставил его в салоне.

Сейчас горе-работник ждет суда.

Напомним, недавно в Госдуме предложили штрафовать кондукторов, выгоняющих детей на мороз из общественного транспорта.