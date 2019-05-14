В Чите кондуктор подкинул в салон троллейбуса "бомбу", чтобы не выходить на работу

14 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доренко - лицо эпохи? Мнение Максима Шевченко

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Дальневосточный ФО В России

В Чите кондуктор подкинул в салон троллейбуса "бомбу", чтобы не выходить на работу

В Чите передано в суд уголовное дело кондуктора троллейбуса. Он обвиняется в изготовлении муляжа взрывного устройства.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в УМВД России по Забайкальскому краю, в ноябре прошлого года на конечной остановке общественного транспорта в салоне троллейбуса была найдена подозрительная коробка. Прибывшие на место силовики быстро установили, что она не представляет опасности.

Под подозрение попал кондуктор 1985 года рождения. Против него возбудили дело по части 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Как показало расследование, сотрудник не захотел выходить на маршрут и решил сорвать свой рабочий день: для этого он изготовил муляж бомбы и оставил его в салоне.

Сейчас горе-работник ждет суда.

Напомним, недавно в Госдуме предложили штрафовать кондукторов, выгоняющих детей на мороз из общественного транспорта.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Чите кондуктор подкинул в салон троллейбуса "бомбу", чтобы не выходить на работу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Чита, троллейбус, минирование, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 601

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети