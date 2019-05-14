Мэрию Сургута пикетировали дольщики, которые не могут получить свои квартиры в ЖК "Любимый"

14 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доренко - лицо эпохи? Мнение Максима Шевченко

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

Мэрию Сургута пикетировали дольщики, которые не могут получить свои квартиры в ЖК "Любимый"

В экономической столице Югры – Сургуте – прошли одиночные пикеты дольщиков, вложивших деньги в строительство дома №2 в жилом комплексе "Любимый". Его должны были сдать ещё в октябре прошлого года, однако до сих пор не сделали этого. Жители вынуждены выплачивать ипотеку и ждать ввода дома, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Одна из пикетчиц, Надежда Силантьева, рассказала Накануне.RU, что дом №2 практически не построен.

"В нём купили квартиры около 50 человек. Строительство не идёт – ни техники, ни рабочих на месте нет. Застройщик, ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие", говорит, что "денег нет". У главы компании – большие связи. Недавно мы получили уведомление, что срок сдачи дома перенесён на июнь 2020 г. Началась стройка в 2016 г., наш дом должны были сдать в октябре 2018 г. Потом сдачу перенесли на второй квартал 2019 г., потом – на второй квартал 2020 г.", - сказала Силантьева.

Дом №2 ЖК Любимый(2019)|Фото: Надежда С.

Так сейчас выглядит дом №2 ЖК "Любимый"

Инициативная группа пострадавших направила письма о ситуации, в частности, в Минстрой и окружную прокуратуру.

"На одном из уровней нашего дома построено семь этажей, на других – четыре и три. Всего он должен быть девятиэтажным, в нём будет около 300 квартир. Большая часть из них не куплена – люди знают о сложностях. Наша 52-метровая "двушка" стоит 3 млн руб. Для нас это уже вторая ипотека – нынешнюю квартиру мы тоже брали в кредит", - сказала Силантьева.

Кроме Силантьевой одиночный пикет провела и другая пострадавшая от действий "ДЭП".

Пикет ЖК Любимый Сургут(2019)|Фото: Надежда С.

Пикет ЖК Любимый Сургут(2019)|Фото: Надежда С.

Напомним, ранее дольщики обратились в прокуратуру, требуя проверить работу застройщика жилого комплекса "Любимый": речь идёт о законности трат застройщика, компании "Дорожно-эксплуатационное предприятие", который привлёк деньги будущих жильцов для возведения дома.

В пресс-службе окружной прокуратуры Накануне.RU тогда сообщили, что по фактам нецелевого расходования денег проводится проверка, она инициирована прокуратурой города. Рассмотрено и удовлетворено внесённое представление. По требованию окружной прокуратуры Жилстройнадзор провёл свою проверку, её результаты направлены в Сургут. Их приобщат к итогам начавшегося надзора. Все материалы рассмотрят в совокупности, по ним пройдёт процессуальная проверка для уголовно-правовой оценки.

"О результатах можно будет говорить в начале июня", - сообщили сегодня Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

К моменту публикации получить комментарий застройщика не удалось.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мэрию Сургута пикетировали дольщики, которые не могут получить свои квартиры в ЖК "Любимый"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ЖК Любимый, дольщики, дорожно-эксплуатационное предприятие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.04.2019 14:59 Мск В Сургуте прокуратура проверит застройщика ЖК "Любимый" на нецелевые траты

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 601

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети