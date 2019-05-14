Мэрию Сургута пикетировали дольщики, которые не могут получить свои квартиры в ЖК "Любимый"

В экономической столице Югры – Сургуте – прошли одиночные пикеты дольщиков, вложивших деньги в строительство дома №2 в жилом комплексе "Любимый". Его должны были сдать ещё в октябре прошлого года, однако до сих пор не сделали этого. Жители вынуждены выплачивать ипотеку и ждать ввода дома, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Одна из пикетчиц, Надежда Силантьева, рассказала Накануне.RU, что дом №2 практически не построен.

"В нём купили квартиры около 50 человек. Строительство не идёт – ни техники, ни рабочих на месте нет. Застройщик, ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие", говорит, что "денег нет". У главы компании – большие связи. Недавно мы получили уведомление, что срок сдачи дома перенесён на июнь 2020 г. Началась стройка в 2016 г., наш дом должны были сдать в октябре 2018 г. Потом сдачу перенесли на второй квартал 2019 г., потом – на второй квартал 2020 г.", - сказала Силантьева.

Так сейчас выглядит дом №2 ЖК "Любимый"

Инициативная группа пострадавших направила письма о ситуации, в частности, в Минстрой и окружную прокуратуру.

"На одном из уровней нашего дома построено семь этажей, на других – четыре и три. Всего он должен быть девятиэтажным, в нём будет около 300 квартир. Большая часть из них не куплена – люди знают о сложностях. Наша 52-метровая "двушка" стоит 3 млн руб. Для нас это уже вторая ипотека – нынешнюю квартиру мы тоже брали в кредит", - сказала Силантьева.

Кроме Силантьевой одиночный пикет провела и другая пострадавшая от действий "ДЭП".

Напомним, ранее дольщики обратились в прокуратуру, требуя проверить работу застройщика жилого комплекса "Любимый": речь идёт о законности трат застройщика, компании "Дорожно-эксплуатационное предприятие", который привлёк деньги будущих жильцов для возведения дома.

В пресс-службе окружной прокуратуры Накануне.RU тогда сообщили, что по фактам нецелевого расходования денег проводится проверка, она инициирована прокуратурой города. Рассмотрено и удовлетворено внесённое представление. По требованию окружной прокуратуры Жилстройнадзор провёл свою проверку, её результаты направлены в Сургут. Их приобщат к итогам начавшегося надзора. Все материалы рассмотрят в совокупности, по ним пройдёт процессуальная проверка для уголовно-правовой оценки.

"О результатах можно будет говорить в начале июня", - сообщили сегодня Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

К моменту публикации получить комментарий застройщика не удалось.