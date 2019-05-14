В Челябинске задержали банду, которая занималась изготовлением оружия

В Челябинске задержана группа лиц, организовавшая незаконное изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Каждый участник группы выполнял свою роль, одни занимались изготовлением оружия, другие осуществляли поиск покупателей и сбыт оружия на территории города.

Полиция задержала трех активных участников группы. В ходе обысков было изъято семь пистолетов, две единицы автоматического оружия, глушители, пистолетные магазины, большое количество патронов различного калибра, оптические прицелы, порох, а также оборудование, на котором изготавливалось огнестрельное оружие.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.