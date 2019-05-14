"Проблемы с шасси". В Utair рассказали о неполадках, из-за которых рейс на Милан вернулся в Москву

В авиакомпании "Utair" прокомментировали инцидент с возвращением самолета Boeing 737-800 в аэропорт Внуково сразу после взлета, передает корреспондент Накануне.RU.

Как пояснили в пресс-службе компании перевозчика, у воздушного судна возникли технические проблемы с шасси.

"Командир принял решение прекратить полет и для безопасной посадки вырабатывал топливо в зоне ожидания над Внуково. На борту рейса Москва-Милан 109 пассажиров. Самолет благополучно приземлился во Внуково в 12.36 по Москве", - добавили инцидент в авиакомпании.

Согласно правилам, компания меняет самолет. На время ожидания в аэропорту пассажирам предоставят еду и напитки и отправят в Милан ближайшим рейсом.

Напомним, самолет с регистрационным номером VQ-BJH эксплуатируется Utair с июля 2011. До этого Boeing 737-800 успел полетать под ливреями Московских авиалиний, Атлант-союза, Ryanair - возраст судна, согласно данным открытых источников, 16,9 лет.