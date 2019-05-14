"Проблемы с шасси". В Utair рассказали о неполадках, из-за которых рейс на Милан вернулся в Москву

14 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доренко - лицо эпохи? Мнение Максима Шевченко

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Тюменская область Центральный ФО Уральский ФО В России

"Проблемы с шасси". В Utair рассказали о неполадках, из-за которых рейс на Милан вернулся в Москву

В авиакомпании "Utair" прокомментировали инцидент с возвращением самолета Boeing 737-800 в аэропорт Внуково сразу после взлета, передает корреспондент Накануне.RU.

Как пояснили в пресс-службе компании перевозчика, у воздушного судна возникли технические проблемы с шасси.

"Командир принял решение прекратить полет и для безопасной посадки вырабатывал топливо в зоне ожидания над Внуково. На борту рейса Москва-Милан 109 пассажиров. Самолет благополучно приземлился во Внуково в 12.36 по Москве", - добавили инцидент в авиакомпании.

Согласно правилам, компания меняет самолет. На время ожидания в аэропорту пассажирам предоставят еду и напитки и отправят в Милан ближайшим рейсом.

Напомним, самолет с регистрационным номером VQ-BJH эксплуатируется Utair с июля 2011. До этого Boeing 737-800 успел полетать под ливреями Московских авиалиний, Атлант-союза, Ryanair - возраст судна, согласно данным открытых источников, 16,9 лет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Проблемы с шасси". В Utair рассказали о неполадках, из-за которых рейс на Милан вернулся в Москву

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Utair, Внуково, самолет, шасси



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.05.2019 12:25 Мск Самолет Utair вернулся в аэропорт Внуково из-за неубранного шасси

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 601

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети