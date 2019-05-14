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Священника из Новокузнецка отстранили от служб из-за драки с электрошокером на Пасху

В Новокузнецке священника, замешанного в конфликте с применением электрошокера, отстранили от служб на год.

Как сообщили РИА Новости в отделении Новокузнецкой епархии, мировое соглашение заключить не удалось.

Ранее местные СМИ сообщили, что священник и попадья устроили драку с прохожими. При этом конфликт случился 28 апреля, на Пасху.

Женщина попросила супругу священнослужителя увести в сторону собаку, которую та выгуливала. В ответ попадья якобы напала на прохожую с электрошокером. Позже выяснилось, что участницей инцидента была не жена, а дочь священника.

В марте в Петрозаводске руководство колонии-поселения потребовало перевести священника Ивана Петунова, осужденного за пьяное ДТП со смертельным исходом, в колонию общего режима.

1 декабря 2015 года священник Иоанн Петунов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил на пешеходном переходе петрозаводчанку Марию Жулябину. Женщина погибла на месте. 16 июня 2016 году он был приговорен к 4 годам колонии-поселения. Во время судебных разбирательств Иван Петунов был приостановлен в служении, однако сана священника до сих пор не лишен.

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Священника из Новокузнецка отстранили от служб из-за драки с электрошокером на Пасху

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Теги: священник, электрошокер



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