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Путин поручил развивать интеграцию с ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС и ОПЕК в доктрине энергетической безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил доктрину энергетической безопасности РФ, соответствующий указ подписан 13 мая и опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе описаны цели и задачи обеспечения энергетической безопасности страны.

В частности в круг задач входит и развитие интеграции с ЕАЭС, СНГ,  БРИКС, ШОС, ОПЕК и рядом других объединений.

"Задачами по обеспечению международно-правовой защиты интересов российских организаций ТЭК и энергомашиностроения, поддержки экспорта их продукции,  технологий и услуг является развитие интеграционных связей в рамках Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств, углубление партнерства в сфере энергетики по линии объединения БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, развитие сотрудничества с иностранными государствами в рамках Форума стран-экспортеров газа, ОПЕК и другими международными организациями", - говорится в тексте доктрины.

 

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Путин поручил развивать интеграцию с ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС и ОПЕК в доктрине энергетической безопасности РФ

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Теги: доктрина, энергетическая безопасность, Владимир Путин



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