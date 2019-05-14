В тюменской гимназии №1 состоится финал международного турнира SrteetBall Student

Финал международного турнира по уличному баскетболу "SrteetBall Student" для студентов пройдет 19 мая на базе тюменской гимназии №1, сообщили Накануне.RU в Студенческом совете Тюменской области.

16 лучших команд по итогам турнира сразятся в финальной битве в стритбол за ценные призы и призовой фонд 30 000 рублей.

Проект стартовал в конце апреля, за время его проведения проект собрал более 200 спортсменов-любителей, которые в четырех отборочных соревнованиях боролись за лидерство в турнирной таблице. Уже в первой игре проект приобрел статус международного – в турнир заявились команда из Колумбии, ребята учатся в Тюмени по обмену. А во второй игре к проекту присоединились участники из Сербии. Интересно, что и сам руководитель проекта – уроженец Сербии.

Александар Цветанович – идеолог проекта "SrteetBall Student", живет в Тюмени уже четыре года, играет в стритбол он еще с детства. Идея развивать любительский спорт к нему пришла сразу же после переезда в Тюмень. В 2018 году Александар учился в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса. Он рассказал своим друзьям об идее проекта. Член Студенческого совета Тюменской области и друг Саши – Радик Хуснутдинов предложил ему помощь в проведение проекта. Концепцию проекта Саша презентовал на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором в декабре 2018 года, где получил поддержку и грант на реализацию.

"Стритбол объединяет всех любителей баскетбола, чтобы играть в стритбол не обязательно быть профессионалом. Наша задача – создать любительское сообщество по стритболу, в котором любой студент, не важно из какой страны, будет чувствовать себя как в компании друзей. Мы хотим, чтобы любой юноша мог выйти вечером из дома на спортивную площадку и просто поиграть в баскетбол. Мы знакомим ребят друг с другом и надеемся, что после финала турнира, у каждого из них не будет возникать трудностей с поиском партнеров по игре", - рассказывает руководитель проекта "SrteetBall Student" Александар Цветанович.

Александара не остановила даже "суровая сибирская погода", изначально турнир должен был проводиться на уличных площадках, но из-за того, что в конце апреля в Тюмени неожиданно выпал снег, игры перенесли в спортивный зал.

"Погода, действительно сыграла с нами злую шутку, в Белграде такого не бывает", - смеется Саша, - "но погода не будет нам помехой. И финал турнира по стритболу мы сыграем на улице".

Подробнее с проектом тюменцы могут ознакомиться в официальной группе социальной сети "ВКонтакте", а также на сайте областного студенческого совета.