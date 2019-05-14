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Итальянская "Рома" объявила об уходе капитана Де Росси, который провел всю жизнь в одном клубе

Футбольный клуб "Рома" на официальном сайте объявил об уходе полузащитника и капитана команды Даниэле Де Росси по окончании текущего сезона.

При этом не уточняется завершит ли карьеру игрок.

"Мы все прольем слезы, когда он в последний раз наденет футболку джалоросси, но мы уважаем его желание продолжить карьеру игрока. Даже если он сделает это не в Риме", - цитирует пресс-служба клуба слова президента "Ромы" Джеймса Паллотты.

Последним матчем для Де Росси в составе "волков", вероятно, станет домашняя встреча последнего, 38-го, тура Серии А с "Пармой" (26 мая на стадионе "Олимпико").

35-летний хавбек - воспитанник клуба, провел за "джалоросси" всю карьеру. В составе римлян он дважды выигрывал кубок и один раз суперкубок страны, в 2006 году в составе сборной Италии стал чемпионом мира по футболу.

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Итальянская "Рома" объявила об уходе капитана Де Росси, который провел всю жизнь в одном клубе

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Теги: Де Росси, Рома, капитан, уход



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