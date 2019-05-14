Курган - на два дня без воды. Власти озвучили, сколько нужно миллиардов для полной замены коммуникаций

8 млрд руб. - такая сумма необходима Кургану для того, чтобы полностью заменить систему коммуникаций и проложить новые трубы от Арбинских очистных сооружений в разные районы города. Только тогда в городе прекратятся тотальные отключения воды на несколько суток.

Отвечая на вопрос Накануне.RU, глава Кургана Андрей Потапов после того, как озвучил сумму, добавил: "Таких денег у города нет".

Курган вновь будет сидеть без воды - водоснабжение отключат в 0.00 17 мая, оно восстановится в 12.00 18 мая, однако вода из кранов горожан будет бежать техническая. В воскресенье 19 мая "Водный союз" озвучит результаты проб воды.

Детские сады и школы города 17 и 18 мая работать не будут.

Руководитель "Водного союза" сообщил Накануне.RU, что за эти два дня коммунальщики отремонтируют аварийный участок водопровода протяженностью 1,2 тыс. кв. м.

"Такие работы будут самыми масштабными с времен постройки сооружений. Я хотел бы извиниться перед горожанами за доставленные неудобства, однако отмечу, что мера эта - вынужденная, и если не проводить это отключение, то город может в любой момент остаться без воды на неопределенный срок. Сети имеют очень высокий износ на сегодняшний день", - отметил Овсянников.